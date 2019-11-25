【金雞獎】王大陸發言失誤遭網友狠批　MAMA頒獎禮上早有前科

以電影《我的少女時代》走紅的王大陸23日出席大陸金雞獎，和劉昊然一起擔任「最佳美術片獎」頒獎人，未料因太緊張，短短30秒的頒獎台詞，竟一連出槌（口誤）5次，引發網友熱議。

昨晚王大陸和劉昊然先是帥氣登場，簡短自我介紹後，王大陸即先發言，不過他神情超緊張，一開口：「藝術片…美術片還用說嗎？《哪吒之魔童降世》的票房已經能說明一切，證明我們的中國的美術片實在是太…牛了。」不但獎項名稱說錯，更脫口「我們中國的美術片…」，其中提到的電影《哪吒之魔童降世》也沒入圍，尤其「哪」字大陸讀音為「ㄋㄜˊ」，他因習慣台灣發音順口念「ㄋㄨㄛˊ」，最後宣布得獎者《風雨咒》，又和劉昊然沒在一個拍子上，瞬間被挑出5口誤，慘遭網友吐槽「連話都說不好」。

王大陸日前出席了大陸金雞獎頒獎典禮作頒獎嘉賓▼▼

其實王大陸口誤早有先例，2016年在參加韓國《亞洲音樂大獎MAMA》擔任引言人時，他也曾脫口而出「會給你們帶來各位滿滿的大平台」，一句不知所以然的話，引發討論聲；王大陸雖說緊張，但全場忙不停，忙著和鹿晗、魏大勛等人一起吃麵包，走紅毯時幫倪妮整理裙子，也和妻夫木聰、劉昊然等人合影留念，可說全場最忙碌的藝人。

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