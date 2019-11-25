【娛樂大家】薛家燕自爆曾險遭綁架　疑兇竟是身邊人？

TVB節目《娛樂大家》昨晚播出最新一集，薛家燕在節目《真假話題》環節中大爆自己細個出埠登台時，曾經被人串謀綁架，不過幸好最後也「皆大歡喜」，有驚無險！

家燕姐自爆曾差點遭綁架。（影片截圖）

薛家燕50年代末以童星身份出道，年紀細細已經紅遍東南亞，在媽媽的陪同下到馬來西亞登台，同行還有被譽為「筋斗皇」的小麒麟。家燕指請她去登台的老闆好有錢，所以以她作為要脅，「我哋Book咗6個月嘅巡迴演出，（綁匪）同我老闆講要呢舊錢，如果唔係就郁我。」家燕姐指她當時並不知情，她憶起當年情境，「當時在馬來西亞的太平，半夜3點，酒店房突然傳來一陣急促的敲門聲，我哋啲製作、樂隊同埋我拍檔小麒麟叫我起身走，我仲瞓緊覺，我媽咪即刻嗌我走，我都唔知咩事，仲攬住個枕頭，我都未識驚。」

家燕姐跟着大隊上車，3架車一齊開走，在往怡保的路上，全部車同一時間輪胎爆裂停下來，「然後我先知驚，因為小麒麟拿出一支蕭，跑來我身邊，佢一打開，原來裏面係一把刀。」家燕姐指自己當時驚到喊，小麒麟安慰家燕姐不要害怕，而同行保鏢則說要去打電話報警，當時是60年代，沒有手提電話。同一時間，劇情峰迴路轉，警車突然來到，拯救了一行人。

家燕姐問小麒麟為什麼會隨身帶着一把刀，小麒麟指一早見到家燕的保鑣在後台看車胎，非常可疑，後來發現保鑣與綁匪合謀綁架家燕姐，幸好老闆及早知悉並報警，家燕姐一行人得以脫險！雖然已經事隔幾十年，但家燕姐憶起往事仍然猶有餘悸。

小麒麟（左）原名陳玄宗，有精湛翻筋斗功夫，被譽為「筋斗皇」，是李小龍的摯友。（網上圖片）