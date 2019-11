韓國人氣男星L金明洙今年活躍於個人活動,除了接連演出韓劇《僅此一次的愛情》和《快過來》外,還將在明年1月5日首次以個人身份於百老匯舞台舉行《2020 KIM MYUNG SOO 1ST ASIA TOUR FANMEETING 'COME WITH ME' IN MACAU》澳門站見面會,與港澳等地粉絲見面。

今次見面會上,金明洙帶來滿滿福利答謝粉絲,包括全場觀眾均可跟金明洙撃掌,並有機會與金明洙團體合照、獲得金明洙的簽名海報或即影即有。金明洙澳門站見面會今日早上十時起於「KLOOK」獨家優先訂票。