李思雅被指硬搶朋友未婚夫　承認與男方半年前拍拖：有人恐嚇我！

前港姐李思雅（Cindy）入行多年，感情生活一直平淡，只有曾被爆與年長23歲的林韋辰發展「父女戀」，但兩人始終未能開花結果，最後分手收場。不過，最近卻有報道指Cindy做第三者搶朋友未婚夫，更拍到他們當眾拖手行街，該報道又指那名男士姓黃，家住西貢，是IT公司老闆。李思雅接受《香港01》訪問時承認與黃姓男士拍拖，直言清者自清，更斥有人講大話：「我完全係被屈！我而家男朋友係同佢前女友分手咗大半年之後，佢再追咗我幾個月，我哋先至一齊，咁又點會同時間佢同男朋友一齊，我又搶走佢男朋友？」

前港姐李思雅疑搶朋友未婚夫 曾是林韋辰女友愛得高調

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李思雅又力證兩段感情的時間線完全沒有重疊：「因為佢好想同我男朋友一齊，我男朋友又唔想同佢一齊，佢又知道我哋一齊緊，咁佢就好嬲，整啲嘢嚟屈我，佢哋兩個分手，完全唔關我事，同埋根本我男朋友同佢冇去到未婚夫、未婚妻關係！」更稱女方不斷騷擾她和男友：「佢有我WeChat，不斷用粗口鬧我，有恐嚇成份，所以我Block咗佢，而我只係同過佢講『你兩個嘅嘢，你哋自己搞掂啦，唔好煩我喇』，因為佢哋兩個已經係過去式，冇理由係我去處理。」

問有否報警，李思雅坦言之前沒有這個打算：「我唔想我男朋友難做，佢都要處理佢問題，我唔想令佢更加煩。嗰位女士除咗用粗口鬧我之外，仲試過自己走上我男朋友屋企，死唔肯走，我男朋友就冇辦法之下自己離開間屋。佢第二日返屋企時就發現對方走咗，仲偷走咗佢之前送畀我男朋友嘅Iron Man咕𠱸，同埋我擺喺男朋友屋企嘅書。齋講呢件事，我已經係可以去報警。」

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