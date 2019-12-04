天海祐希醫療劇1月播　《緊急救命》《醫龍》編劇十年磨一劍打造

據日本媒體消息報導，由52歲的日本女演員天海祐希主演的日本電視台連續劇《Top knife 天才腦外科醫生的條件》（トップナイフ ―天才脳外科医の条件），日前公開了堪稱豪華的演員名單，該劇將在2020年1月11日起逢星期六播出。

（《Top knife 天才腦外科醫生的條件》官方宣傳照）

該劇豪華陣容包括椎名桔平、廣瀨愛麗絲、永山絢鬥、古川雄大、三浦友和等。55歲的椎名桔平，將飾演經常被媒體報導的明星腦外科醫生黑岩健吾。24歲的廣瀨愛麗絲將飾演從小就是什麼事都要做得最好的「天才」，但實戰技能卻很薄弱的新人實習醫生小機幸子。

30歲的永山絢鬥飾演擁有絕對的自信的技術，卻又有點高傲的醫生西郡琢磨。61歲的老戲骨三浦友和飾演腦神經外科部長今出川孝雄。32歲的研音男演員古川雄大，飾演在醫院附近的酒吧「卡薩布蘭卡」的老闆來島達也。

本劇講述天海祐希飾演的腦動脈瘤專家深山瑤子，與同事們一邊在衝突中磨合、一邊奮鬥的故事。劇本是親自執筆富士電視台《Code blue》系列和《醫龍》系列等熱門醫療劇的林宏司編劇。天海祐希的另一代表作《BOSS》系列也是由他擔任編劇。

這部新劇是林宏司與真正的腦外科醫生花了近10年的時間交流後，構思出來的整個故事。而該劇的導演，則是曾經在2005年與天海祐希合作過《女王的教室》的大塚恭司擔任。