杜拜王子哈曼丹身家逾1000億　最靚仔皇室成員專情11年封盤娶表妹

哈曼丹王子文武雙全，可惜已封盤。（faz3@IG圖片)

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英國皇室近年不時傳出醜聞，去年有傳威廉王子背著妻子凱特懷孕時，與她的閨蜜偷情後，近日又爆出安德魯王子（Prince Andrew）捲入性醜聞，有傳英女王感到非常失望。到底皇室人員是否特別難專一／長情？睇睇杜拜王子Fazza就知道唔係！曾被《福布斯》雜誌評選為「全球最性感皇室成員」嘅杜拜王儲哈曼丹王子（Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum），既有顏值，又精通騎馬、潛水、打網球、滑雪同寫詩，加上其身家估值約150億美元（約1177億港元），簡直係夢幻級筍盤。之不過，別名「Fazza」嘅哈曼丹王子喺今年已經封盤……

大婚當日，謝克哈公主完全未露過面。(網上圖片)

36歲嘅Fazza今年迎娶29歲表妹謝克哈公主（Sheikha Sheikha bint Saeed bin Thani Al Maktoum），其實二人早在11年前就已經訂婚，但由於一直未有舉行婚禮，有傳係因為Fazza曾經戀上一名平凡女子，亦有傳Fazza已離世嘅大哥拉希德一直對謝克哈公主有意思……由網上流傳嘅照片所見，Fazza同謝克哈公主小時候就已經認識，而謝克哈公主當時已長得十分精緻。由於有指阿拉伯皇室成員嘅婚姻對象，一定要係近親，所以有可能Fazza同謝克哈公主嘅婚事，根本就唔係佢哋自己所能夠選擇。



Fazza同表妹謝克哈公主早在10年前已訂下婚約。

講返Fazza這場婚禮，由網上影片所見，雖然十分盛大，但由始至終都未見到謝克哈公主嘅真身！根據阿拉伯婚禮嘅傳統，要新娘父親同新郎喺兩位男性見證者在場嘅情況下簽訂婚約，婚姻就會即時生效…聽落好似好奇怪，但皇室的事情，常人都不會理解的。

IG座擁8百幾萬粉絲嘅Fazza，雖然不時分享生活照片，但就從未提及自己嘅婚事。

Fazza（左）在大家族中成長，其父親杜拜酋長穆罕默德（右）共有23個孩子。（Fazza ig圖片）