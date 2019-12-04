【星級日日瘦】五位韓國女星極限減肥餐單大公開　IU變瘦全靠佢！

撰文：趙允琳
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韓國女星的纖瘦身形經常令粉絲們羨慕不已，但其實她們並非天生就擁有完美身段，個個都下了不少苦功。減肥作為女人的終身事業，要成功減磅除了要忍得口，毅力亦是不可或缺的！如果你已經試過不同減肥方法仍告失敗，不妨參考一下以下5位韓國人氣女星的極限餐單，相信肯堅持一定會有效果。
IU
早餐：蘋果一個
午餐：蕃薯兩條
晚餐：豆奶
IU（網上圖片、IG：@dlwlrma）
秀智 （高蛋白質、低碳水化合物 餐單）
早餐：蕃薯一條 + 雞胸肉 + 牛奶
午餐：玄米飯 + 野菜沙律
晚餐：蕃薯兩條
秀智（VCG）
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朴信惠
早餐：青瓜一條、低脂牛奶
午餐：玄米飯兩份、白菜
晚餐：青瓜一條、白菜
朴信惠（VCG）
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Ailee
一日一餐（最多500卡路里），共三款餐單：
A：蘋果一個（150卡路里）、雞胸肉（150卡路里）、豆奶一杯（90卡路里）、青瓜一條（18卡路里）
B：蕃薯一個（180卡路里）、烚雞蛋一隻（75卡路里）、雜菜沙律（80卡路里）、原味乳酪（130卡路里）
C：蝦、雞胸肉、牛肉、蟹肉（蛋白質100g）、兩杯蔬菜、一份水果
Ailee（VCG、GQ Korea）
黃正音
早、午、晚餐：豆腐、黑豆
黃正音（VCG）
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