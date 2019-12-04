【星級日日瘦】五位韓國女星極限減肥餐單大公開　IU變瘦全靠佢！

韓國女星的纖瘦身形經常令粉絲們羨慕不已，但其實她們並非天生就擁有完美身段，個個都下了不少苦功。減肥作為女人的終身事業，要成功減磅除了要忍得口，毅力亦是不可或缺的！如果你已經試過不同減肥方法仍告失敗，不妨參考一下以下5位韓國人氣女星的極限餐單，相信肯堅持一定會有效果。