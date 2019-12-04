【星級日日瘦】五位韓國女星極限減肥餐單大公開　IU變瘦全靠佢！

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韓國女星的纖瘦身形經常令粉絲們羨慕不已，但其實她們並非天生就擁有完美身段，個個都下了不少苦功。減肥作為女人的終身事業，要成功減磅除了要忍得口，毅力亦是不可或缺的！如果你已經試過不同減肥方法仍告失敗，不妨參考一下以下5位韓國人氣女星的極限餐單，相信肯堅持一定會有效果。

IU

早餐：蘋果一個

午餐：蕃薯兩條

晚餐：豆奶

IU（網上圖片、IG：@dlwlrma）

秀智 （高蛋白質、低碳水化合物 餐單）

早餐：蕃薯一條 + 雞胸肉 + 牛奶

午餐：玄米飯 + 野菜沙律

晚餐：蕃薯兩條

秀智（VCG）

+3
+2

朴信惠

早餐：青瓜一條、低脂牛奶

午餐：玄米飯兩份、白菜

晚餐：青瓜一條、白菜

朴信惠（VCG）

+2

Ailee

一日一餐（最多500卡路里），共三款餐單：

A：蘋果一個（150卡路里）、雞胸肉（150卡路里）、豆奶一杯（90卡路里）、青瓜一條（18卡路里）

B：蕃薯一個（180卡路里）、烚雞蛋一隻（75卡路里）、雜菜沙律（80卡路里）、原味乳酪（130卡路里）

C：蝦、雞胸肉、牛肉、蟹肉（蛋白質100g）、兩杯蔬菜、一份水果

Ailee（VCG、GQ Korea）

黃正音

早、午、晚餐：豆腐、黑豆

黃正音（VCG）

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