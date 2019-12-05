【星級日日瘦】韓國女星極限減肥餐單大公開　雪炫只食一餐好忍得

韓國女星的纖瘦身形經常令粉絲們羨慕不已，但其實她們並非天生就擁有完美身段，個個都下了不少苦功。減肥作為女人的終身事業，要成功減磅除了要忍得口，毅力亦是不可或缺的！如果你已經試過不同減肥方法仍告失敗，不妨參考一下以下5位韓國人氣女星的極限餐單，相信肯堅持一定會有效果。

AOA 雪炫

一日只食一餐：雞胸肉少量、烚雞蛋一隻、蕃薯1.5條、希臘乳酪（Greek yogurt）、堅果類少量

AOA 雪炫(datanews、網上圖片)

+ 3 + 2

昭宥

早餐：蕃薯一條

午餐：烚雞蛋三隻、白麵包一塊

晚餐：紫菜包飯三件

昭宥（TVREPORT、網上圖片）

姜素拉

早餐：乳酪、蘋果一個

午餐：韓食配白飯

晚餐：蕃薯一條、生菜、白麵包一塊

姜素拉（VCG、Instagram：@plumactors）

朴寶藍

早餐：蕃薯、雞胸肉、番茄、蔬菜

午餐：雞胸肉沙律、低脂牛奶

3點下午茶：香蕉、蛋白三隻、蛋黃一隻

6點下午茶：蕃薯、雞胸肉、蔬菜

9點晚餐：香蕉、蛋白兩隻、蛋黃一隻、合桃三粒

朴寶藍（網上圖片、Instagram：@ramramram2）

全孝盛

早餐：香蕉一隻

午餐：豆奶一杯

晚餐：烚雞蛋兩隻

全孝盛（VCG、Instagram：@superstar_jhs）

始終韓國女藝人們因為職業所需，她們的地獄式餐單可能確實能於短時間內極速減肥，不過同時亦未必是健康的減肥方式，長期依照這樣的進食餐單可能會傷身，建議各位讀者不要過分盲目仿效，並可向註冊營養師尋求協助。