【潮流日常】突擊檢查Honey何泳芍化妝袋　化防水妝有咩小貼士？

本為潛水教練的何泳芍（Honey）於2018年參加《香港小姐競選》時，因絕佳身形和一身古銅色肌膚而份外引人注目，因此獲網民封做「美人魚教練」，最後成功躋身最後五強。最近愈來愈多出鏡機會的Honey，近日加入《學是學非》成為「是非精」後，亦一樣經常遇到要落水的情況，因此化「防水妝」亦成為她的「潮流日常」。

突擊檢查Honey的化妝袋，分享日常經常用到的化妝品。

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化妝海綿 Honey表示化防水妝用到的粉底液都比較難推開，使用濕水後的化妝海綿來推開粉底液就會很貼面。

L'Orèal Paris 持久貓眼液體眼線液（Infallible Flash Cat Eye Liquid Eyeliner） 建議零售價：$115 開架品牌L'Orèal Paris ​的持久貓眼濃黑眼線液主打防水，刷頭易於使用的，蓋上更附上凹位的工具方便大家劃出翅膀眼線。

Maybelline Fit Me 柔滑遮瑕膏（Fit Me Concealer） 建議零售價：$79 開架品牌Maybelline一向價格親民，旗下的「Fit Me」系列產品都CP值極高，不少人甚至認為Fit Me的遮瑕膏能夠媲美極高評價的NARS Radiant Creamy Concealer，不但水潤不容易「cake粉」，遮瑕度亦不錯，而且有多個顏色選擇，絕對是平靚正之選。

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Revlon 持久絲滑亮麗眼影霜 建議零售價：$78

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