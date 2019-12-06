衞子盈於亞洲時尚大賞奪獎　前空姐擁長腿夠吸引！

日前在臺北中正紀念堂舉行的第4屆亞洲時尚大賞（ASIA FASHION AWARD 2019），有一名香港女孩奪得「ONE ASIA AUDITION」大獎，該名女孩子在香港入行不久，卻因出色外形而在網上積聚不少粉絲。

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香港代表於第4屆亞洲時尚大賞奪得「ONE ASIA AUDITION」大獎。（螢幕截圖）

她叫衞子盈（Elena），除了是模特兒，還是一名電競女子隊成員，最吸晴的是擁有42吋長腿！大家可能對她並不太認識，她還有一名孖生姊妹叫做衞子婷（Anne），曾以組合出道，更獲韓國著名經理人公司JYP青睞，被點名成為2PM的師妹，不過兩人竟然拒絕了這個機會，反而變成了Angelababy師妹。

衞子盈曾是空姐，加入娛樂圈是因為她的媽媽說過要趁青春留倩影，入娛樂圈也可以訓練自信心，希望與妹妹Anne成為諧星，拍攝輕鬆小品。

衞子盈嘅長腿真係唔係講笑！（IG@衞子盈）

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