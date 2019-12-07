TFBOYS在不知情下被臨場取消演出　零下4度呆坐五個鐘粉絲心痛

《01最賞睇娛樂大獎》即日起至12月24日接受投票喇，仲可以參加勁抽雙重獎，隨時贏旗艦手機11 Pro Max、Dyson風筒、01積分等，總值超過70萬元！

TFBOYS是內地人氣組合。(TFBOYS組合微博圖片)

近日氣溫急跌，香港已錄得今年入冬以來最低的溫度，內地更有不少地方已經下雪，又或是跌至零下的度數。昨晚（6日）一眾內地藝人就冒寒出席於北京舉行的頒獎活動。人氣組合TFBOYS成員王源、王俊凱、易烊千璽亦是當晚的嘉賓之一，他們以西裝打扮現身，官仔骨骨十分帥氣。而在活動前大會已大肆宣傳TFBOYS將會壓軸演出，故吸引了大批粉絲到場守候，希望可以一睹偶像的風采。

TFBOUS昨晚於北京出席活動。(TFBOYS組合微博圖片)

然而，大會竟然於當晚臨時更改節目表，突然取消了三人表演，兼且似乎並未有將此改動告知TFBOYS，三子看來並不知情。在活動去到後半段的時候，很多藝人均已先行離席，但TFBOYS卻依然抵着冷繼續留守台下坐着，似是要等待上台演出。他們這一坐更是坐足了五個鐘，看他們一身單薄的服裝，就連大褸也沒有穿上一件，這樣呆坐五小時一定好凍。他們坐在台下落寞的背影被拍下，並上載到微博，即令粉絲大呼好心痛，並紛紛表示嬲嬲豬，斥責大會安排失當。粉絲留言表示：「零下四度的天氣呆坐幾小時，是想凍死他們嗎？」、「看見三子的背影真的好心痛啊！」、「臨場取消卻不通知他們，也太過份了吧！」、「這是什麼垃圾安排呀？」

TFBOYS三子當晚在台下呆坐了五小時。(TFBOYS官方應援會圖片)

點擊下圖逐格睇TFBOYS當晚嘅情況，以及佢哋其他靚相：