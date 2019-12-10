龔嘉欣傳與大馬富二代低調拍拖　獲打本開餐廳做老闆

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龔嘉欣近年工作不斷，劇集及綜藝節目一個接一個。（IG：@kungkaty）

童顏加白滑長腿，完全睇唔出Katy已經30歲（IG：@kungkaty）

12月5日剛踏入30歲嘅Katy 龔嘉欣，自12年同鄧健泓分手後，近年全心投入工作，劇集一部接一部，今年更走出舒適圈，於馬來西亞投資開設火鍋店。不過呢日傳出Katy之所以唔喺香港反而遠赴大馬創業，全因佢同馬來西亞富二代Byran熱戀中，對方更打本俾佢做老闆。

Katy正式創業於大馬開餐廳，近日不停於網上做生招牌宣傳。（IG：@kungkaty）

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其實Katy年初曾自爆有圈外追求者，情人節時都上載過一張冧笑抱住兩大束鮮花嘅相。今年8月亦傳出Katy忽然富貴，拍劇時有助手照顧，而且出入揸百萬跑車，車牌「KB」大家本來以為係Katy BB縮寫，呢日有報道指其實係Katy及Bryan愛的密碼。

今年情人節Katy收到兩大束花，唔知係咪Bryan送呢？（IG：@kungkaty）

有指Bryan對Katy一見傾心，對女友無微不至，出心出力幫Katy打開大馬市場，不時邀請佢到當地出席活動，知道Katy有心創業更打本俾對方於當地開設火鍋店。Katy有意將戀情低調發展，喺IG見到佢地通常都係一大班人合照，未有太親密舉動。

網上見到Bryan有同大班朋友一齊到Katy餐廳捧埸，大合照時二人一前一後未有交集。（IG：@benny.bysk）

同場另一張大合照佢地亦一左一右企開（IG：@benny.bysk）

Katy回覆傳媒時承認識得Byran，但堅稱開舖係自己同另一位朋友合資。Katy透露喺4月開始籌備開店，生日當日亦喺IG上載身穿工作服嘅相，留言話：「之前有一刻我突然在想，原來我除了當演員甚麼都不會......然後就有了個想法，膽粗粗找了一個在香港當飲食的朋友一起衝出香港......一間店從裝修、想食譜到買餐具 set up 等等所有東西 ，確實不容易，是完完全全不一樣的層面，但這給到我另一方面的成長。感恩現在的我還有機會去學習去體驗，去開闊自己的路......」《香港01》就新戀情一事聯絡過Katy但暫未有回覆。

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