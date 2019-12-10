【多圖】泰女星「爆蛋片」騷完美身段　性感背後慘痛往事令人痛心

泰國神劇《天生一對》最近於無綫（TVB）J2中熱播，令大家再次提起對泰國美女的關注。最近，有一條短片在泰國爆紅，片中的靚女嘗試「鑊鏟接雞蛋」，雖然廚師在旁悉心指導，但最後卻仍然失敗收場，而她尷尬地以笑遮醜。可是，「爆蛋」並非網民眼中的重點，因為這名靚女在片中不經意曬出美好身段，搞到不少人完全留意不到那隻可憐的雞蛋。

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其實片中的靚女是泰國紅星Namwan Raknapak，現年28歲的她因多年前參加真人騷《The Face Thailand 2》而走紅，亦拍攝過多套劇集，經常網上公開靚相的她單計Instagram已有近90萬的追隨者，非常犀利。

不過，美麗背後卻有一段慘痛的情史。一年前，Namwan下嫁富貴二手跑車商，兩人更大搞夢幻婚禮，令人不少羨慕。可是，最近她卻向當地傳媒透露，老公正與一名女大學生發展婚外情，更公然帶外遇對象到外地出差，她受訪時說：「自己給過老公很多次機會，他對於找小三這件事完全沒有羞恥心，只差沒當著我的面帶她回來我們家。」她坦言這段婚姻已經走到盡頭，就算離婚也不會傷心，更分析他們愈來愈遠的原因：「我可能給老公太多自由空間，一直以來我們各自忙於工作，就算回家也互相見不到面，才導致老公外遇。」

Namwan咁Perfect都要出軌？佢老公肯定盲咗：