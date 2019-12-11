陳智燊宋熙年成功轉型YouTuber　密密接Job各自月賺20萬

陳智燊（Jason）與宋熙年（Sarah）自從離開TVB之後，兩人開設YouTube頻道「sarah & jason」，分享一家三口的生活趣事以及個人時尚，吸引大批粉絲follow。

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日前Jason夫婦被傳媒影到外出名店掃貨，短短20分鐘便用了幾萬元收穫戰利品，相當大手筆。

其實Jason同Sarah將YouTube頻道經營得有聲有色，分享的都是日常生活包括食譜、旅遊、化妝等，非常貼地，現在已經有接近12萬人訂閱，二人成功轉型做YouTuber，同時還受到不少廣告商的青睞，時常以夫妻檔出席活動，再加上司儀工作，有傳兩人每月各自賺15至20萬，收入豐富過無綫，非常可觀。

Jason與Sarah不時以夫妻檔出席活動。（Instagram@chanjason）

Jason於2006年加入TVB，曾於明珠台以及無綫娛樂新聞台擔任主持，亦有參演劇集，去年6月尾約滿後，Jason便選擇離巢；而Sarah參選2007年國際中華小姐競選奪冠，同年加入TVB，擔任《東張西望》的主持，今年7月約滿後亦不再續約。兩人於2014年公布戀情，2016年在英國秘密結婚，2018年8月，Sarah誕下兒子Damon，一家三口幸福美滿。

12月12日是陳智燊42歲生日，日前兩公婆更前往馬爾代夫慶祝，不時在IG放閃，認真sweet！（Instagram@chanjason）