【金宵大廈】陳山聰着喱士裙找數扮女人　風騷生擒李施嬅

《01最賞睇娛樂大獎》即日起至12月24日接受投票喇，仲可以參加勁抽雙重獎，隨時贏旗艦手機11 Pro Max、Dyson風筒、01積分等，總值超過70萬元！

無綫劇集《金宵大廈》收視口碑俱佳。(ig@selenaleelalee圖片)

無綫劇集《金宵大廈》收視口碑俱佳，並於《萬千星輝頒獎典禮2019》中還獲得多項提名，有份角逐「最佳劇集」、視帝、視后、「最受歡迎電視男、女角色」及「最受歡迎電視拍檔」獎等，而劇組昨晚就舉行了一場慶功宴，劇中一眾演員亦有出席，這餐飯是由該劇的男女主角，陳山聰和李施嬅請客的。山聰曾揚言若該劇的收視達30點，他就會扮女人，而昨晚他就找數喇。

陳山聰找數喇。(ig@michaelwai圖片)

山聰當晚穿上白色喱士吊帶裙，露出一雙粗壯的麒麟臂，下身就穿上黑色長褲和波鞋，成個造型都好搞笑。施嬅就同山聰跳舞，山聰還擺出多個風騷的甫士，又作狀生擒施嬅，好攞命呀！施嬅於IG post相同大家開心share，並留言表示：「Mini 版看更服啊蕭。巨型版舞衣Coco姐。找數喇。多謝大家。」而衛志豪亦有出post並留言話：「終於食到嘅今宵飯局！多謝山聰同施嬅請客，兼夾承諾有30點收視即埸找數。金宵大廈，下一站頒獎禮見！」

陳山聰和李施嬅請劇組慶功。(ig@selenaleelalee圖片)

點擊下圖逐格睇當晚慶功宴嘅靚相：