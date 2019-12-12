霍啟剛要求子女洗車耕田賺零用：真的懂每一塊錢的意義嗎？

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百億身家的霍啟剛與「跳水皇后」郭晶晶於2012年結婚，夫妻二人一向低調，雖然霍啟剛有開辦個人微博，粉絲數亦超過100萬，不過他卻甚少更新，極其量亦只會分享自己出席公開活動的相片。唯今日（12月12日），霍啟剛罕有地分享了一張6歲長子霍中曦以及2歲次女霍中妍洗車的相片，同時亦透過相片分享了一些育兒心得。

不時會分享自己子女的照片。（霍啟剛微博）

霍啟剛寫道：

「科技確實給我們帶來了便利，電子錢包改變了生活，現在隨便手機上掃一掃，八達通『嘟一嘟』就可以買東西了。孩子們長大習慣了電子交易後，真的懂得每一次『掃完』或『嘟完』背後每一塊錢的意義嗎，買東西的代價嗎？最近我們有一個家庭的周末活動，幫爸爸洗車！妹妹小，奬勵好吃的，哥哥就賺點小零用錢，讓他知道買東西背後的代價和付出，不能說見到喜歡就要。不知道這樣做法對不對，也許對他們來講只是玩水的好機會，但是只是希望他們成長能學會珍惜！」

霍啟剛夫婦一向慳家

霍啟剛是霍英東第三代長孫，身家逾百億，生活富足。但霍啟剛與郭晶晶一向被喻為「豪門清流」，原因是兩位行事低調，感覺貼地。今年年初，霍啟剛參與了一個體驗貧窮生活的節目，陪婆婆在街頭巷尾執拾紙皮，自言差點流眼淚的他學會反思「知足」。而其實霍啟剛經常被傳媒拍攝到慳家行徑，例如買特價包點、搭公共交通公具再行上山到聖保羅男女小學為仔仔交報名表、到廉價傢俱店買收納用品兼排隊付款；而太太郭晶晶亦然，經常搭車去超市買餸、買街邊平價童裝等等，2012年，郭晶晶分別在香港和廣州的婚宴上穿上同一件晚裝。可見霍啟剛一家向來慳得就慳，所以他教子女洗車學珍惜，實在不足為奇！

郭晶晶Keep得好好：