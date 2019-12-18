楊天命預測來年香港局勢　三月份可能變天：呢個人好犀利

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香港著名堪輿學家楊天命師傅今日（17/12）現身旺角為香港開電視節目《開運秘笈》任錄影嘉賓。楊師傅就香港反修風波引起的社會運動接受《香港01》訪問，嚐試從玄學角度預測香港未來的局勢：「來年香港好多高官員都會走，會有好大嘅變化，變成高官逃難潮，喺三月份嘅時候，會有有啲人會出現咗，呢個人係好犀利，會部署呢幾年香港出現嘅問題，而呢個人對呢個現狀幫唔幫到手，暫時未知。」

楊天命預測下年3月份，政府高官有逃難潮。（陳志嵐攝）

問到師傅來年局勢會如何發展時？楊師傅直言：「全年計，點都唔唔及今年咁動盪，會好少少，經濟方面都會略有改善，不過喺情緒方面港人就要多加注意，因為當大家日日去睇到一啲衝突場面時都會好唔開心，其實香港人有不認命嘅基因，係會繼續用唔同嘅方法去表達意見，如果政府肯面對市民嘅訴求，衝突場面就會減少，始終都要睇政府取態。」