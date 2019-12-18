2019日本寫真成績表　新垣結衣師妹井口綾子成「Playboy女王」

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日本水着雜誌《Weekly Playboy》近日公布每年一度的寫真界成績表，除了僅出道一年、以「新垣結衣師妹」之名入行、年僅20歲的井口綾子奪得最高榮譽的「Win the grand prix.」大獎之外，現正演出《幪面超人零一》的22歲井桁弘惠亦與志田音音齊齊奪得「最優秀新人獎」。而出道16年的小松彩夏亦勇奪「傳奇部門獎」，絕不比一眾90、00後的後輩遜色！其它得獎寫真女星還包括：上田操、HARUKA、小島瑠璃子、えなこ（Enako）、伊藤美來、小松彩夏、武田玲奈。

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恭喜井口綾子成為2019年的「《Weekly Playboy》女王」：

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井桁弘恵奪「最優新人賞」：

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志田音音奪「最優新人獎」：

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「週プレグラジャパ！ グラジャパアワード2019 写真集部門賞」的得獎者分別是上田操和HARUKA：

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小島瑠璃子獲「搜尋獎」：

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えなこ（Enako）奪「SNS獎」：

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小松彩夏獲「レジェンド部門賞」：

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武田玲奈獲頒「特別獎」：

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伊藤美來獲得「聲優獎」：

伊藤美來的獲獎封面。（網上圖片）

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