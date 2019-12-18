2019日本寫真成績表　新垣結衣師妹井口綾子成「Playboy女王」

撰文：秦志鴻
最後更新日期：
日本水着雜誌《Weekly Playboy》近日公布每年一度的寫真界成績表，除了僅出道一年、以「新垣結衣師妹」之名入行、年僅20歲的井口綾子奪得最高榮譽的「Win the grand prix.」大獎之外，現正演出《幪面超人零一》的22歲井桁弘惠亦與志田音音齊齊奪得「最優秀新人獎」。而出道16年的小松彩夏亦勇奪「傳奇部門獎」，絕不比一眾90、00後的後輩遜色！其它得獎寫真女星還包括：上田操、HARUKA、小島瑠璃子、えなこ（Enako）、伊藤美來、小松彩夏、武田玲奈。
娛樂圈年度「最Sweet新聞」名單有喇！即到《01最賞睇娛樂大獎》投票，仲可以參加勁抽雙重獎，隨時贏得終極大獎旗艦手機11 Pro Max、Dyson風筒等。
恭喜井口綾子成為2019年的「《Weekly Playboy》女王」：
+4
+3
+2
井桁弘恵奪「最優新人賞」：
+3
+2
志田音音奪「最優新人獎」：
+4
+3
+2
「週プレグラジャパ！ グラジャパアワード2019 写真集部門賞」的得獎者分別是上田操和HARUKA：
+13
+12
+11
小島瑠璃子獲「搜尋獎」：
+2
えなこ（Enako）奪「SNS獎」：
+3
+2
小松彩夏獲「レジェンド部門賞」：
+2
武田玲奈獲頒「特別獎」：
+3
+2
伊藤美來獲得「聲優獎」：
伊藤美來的獲獎封面。（網上圖片）