2019日本寫真成績表　新垣結衣師妹井口綾子成「Playboy女王」

日本水着雜誌《Weekly Playboy》近日公布每年一度的寫真界成績表，除了僅出道一年、以「新垣結衣師妹」之名入行、年僅20歲的井口綾子奪得最高榮譽的「Win the grand prix.」大獎之外，現正演出《幪面超人零一》的22歲井桁弘惠亦與志田音音齊齊奪得「最優秀新人獎」。而出道16年的小松彩夏亦勇奪「傳奇部門獎」，絕不比一眾90、00後的後輩遜色！其它得獎寫真女星還包括：上田操、HARUKA、小島瑠璃子、えなこ（Enako）、伊藤美來、小松彩夏、武田玲奈。