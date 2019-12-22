30年前《十大中文金曲》獎座被棄街邊　譚詠麟、鍾鎮濤疑是元兇？

今年2月，商台DJ Colin在北角渣華道橋底發現2013年《新城勁爆頒獎禮》「新城勁爆躍進歌手」獎座，當時五位得獎歌手羅力威、連詩雅、龍小菌、蔚雨芯和吳彤均被質疑遺棄獎項，但五人先後澄清沒有「斷捨離」，事件最終不了了之。沒想到2019年即將結束，同類事件再次發生，而事件竟然牽涉到「校長」譚詠麟和鍾鎮濤。

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今年2月，商台DJ Colin在北角渣華道橋底發現2013年《新城勁爆頒獎禮》「新城勁爆躍進歌手」獎座，當時五位得獎歌手羅力威、連詩雅、龍小菌、蔚雨芯和吳彤均被質疑遺棄獎項。（Facebook）

Facebook專頁「香港人的連儂牆」今日（22日）分享《十大中文金曲》獎座疑似被人遺棄於垃圾堆中，並稱：「譚伯（即譚詠麟）丟左（咗）RTHK（即香港電台）個獎，勁小學雞」。從獎座上所見，該獎座為1989年舉行《第十一屆十大中文金曲》的「十大金曲獎」，得獎者為作曲的譚詠麟和鍾鎮濤，翻查有關資料，「十大金曲獎」得獎歌曲中，溫拿樂隊的《千載不變》由譚詠麟和鍾鎮濤作曲，故此，該獎項有可能是譚詠麟和鍾鎮濤憑《千載不變》所獲頒的獎座。

Facebook專頁「香港人的連儂牆」今日分享《十大中文金曲》獎座疑似被人遺棄於垃圾堆中，並稱：「譚伯（即譚詠麟）丟左（咗）RTHK（即香港電台）個獎，勁小學雞」。（Facebook）

香港電台總監周國豐回應《香港01》查詢時表示：「要先跟唱片公司瞭解一吓。」而譚詠麟和鍾鎮濤則暫時未有回應。