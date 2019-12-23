【多功能老婆．劇透】洪永城朱晨麗相約和解　苗可秀又搞場大龍鳳

TVB台慶劇《多功能老婆》上回講到榮Boss（黃錦燊飾）相約劍雄（黃浩然飾）收車，叮囑他要對藍飛（楊千嬅飾）好。藍飛把織好的頸巾交給名順（魯振順飾），請他轉寄浩田（周柏豪飾），名順謊稱浩田已移情別戀。另一邊廂，楊嬋（苗可秀飾）知道思蕾（朱晨麗飾）懷孕，送她名貴首飾示好，思蕾卻毫不領情。梅夫人（梁舜燕飾）立平安囑將遺產都交給君明（王梓軒飾），但要求他要跟顏成功（于淼飾）結婚，並暗示可讓風華（陳煒飾）作情婦，君明抗拒。君明擔心風華的安危，叫她早日斷絕過去的關係，卻意外發現風華的秘密。思蕾與風華知道了浩田失憶一事，讓他看藍飛的照片，浩田感覺熟悉。

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浩田記起些什麼！（電視截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

【多功能老婆】回應朱晨麗指控 洪永城澄清：係劇情需要！

【多功能老婆】細數周柏豪十大冧女金句 暖男OPPA超「骨痹」

最新一集講到浩田和藍飛促膝談心，劍雄妒忌破壞，兩男爭吵，藍飛竟感到興奮。劍雄以合夥人身份返回舊公司，報了昔日被琦敖（張國強飾）解僱之仇。浩田答應買下藍浪（許紹雄飾）喜愛的茶餐廳讓他主理，並相約宏立（洪永城飾）與思蕾和解。思蕾直言二人最大障礙是楊嬋，楊嬋知道後大鬧茶餐廳，藍浪發威把她罵走。

浩田和劍雄爭吵，藍飛竟感到興奮。（劇照）

另一邊廂，梅夫人突然到風華家，直言絕不會接受風華，令風華感覺受傷害。楊嬋決定把萬和丸秘方交出，不料秘方被誤發上網，她不勝打擊暈倒送院。劍雄希望藍飛與佳佳（阮天寶飾）搬到新居重新開始。