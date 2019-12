陳嘉桓被黃宗澤重創？　IG上載舊照充滿暗示

集女無數嘅黃宗澤去年被指撻著陳嘉桓後,例牌否認之餘,亦指二人只有「兄弟情」。(資料圖片)

黃宗澤去年初拍攝網劇《守護神》,有傳與陳嘉桓撻著,二人更火速共賦同居,直至早前黃宗澤生日,曾與他在內地劇集《最好的我們》合作嘅女星張沙沙來港探班,陳嘉桓始發現自己原來一直做緊小三……話同黃生係朋友嘅陳嘉桓今早在IG上載了一張站在霓虹光管旁嘅照片,而霓虹光管嘅字係「She's broken because she believed(她受傷,因為她相信)」,不過,最神奇嘅係同一句子上,竟然可以被解讀上「he's ok because he lie(他無大礙,因為他說謊)」,但其實呢張相,陳嘉桓早在3月時已經post過一次,事隔大半年再一次當新post出,似乎真係有啲喻意。

陳嘉桓今日在IG上載的霓虹光管合照。(ig圖片)

此外,陳嘉桓在IG Story亦上載了張敬軒《愛情寄生族》嘅部分歌詞「如果消失能令你息怒,我可以迴避到避世島」,以及電影《婚姻故事》劇照,照片中寫有「就算愛他再沒意義,我今生仍會愛著他」,睇怕陳嘉桓今年應該無咩心情過聖誕節……

但其實張相早在3月時佢就已然po過,到底再一次當新PO出是否有暗示呢?