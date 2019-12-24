陳嘉桓被黃宗澤重創？　IG上載舊照充滿暗示

集女無數嘅黃宗澤去年被指撻著陳嘉桓後，例牌否認之餘，亦指二人只有「兄弟情」。（資料圖片）

黃宗澤去年初拍攝網劇《守護神》，有傳與陳嘉桓撻著，二人更火速共賦同居，直至早前黃宗澤生日，曾與他在內地劇集《最好的我們》合作嘅女星張沙沙來港探班，陳嘉桓始發現自己原來一直做緊小三……話同黃生係朋友嘅陳嘉桓今早在IG上載了一張站在霓虹光管旁嘅照片，而霓虹光管嘅字係「She's broken because she believed（她受傷，因為她相信）」，不過，最神奇嘅係同一句子上，竟然可以被解讀上「he's ok because he lie（他無大礙，因為他說謊）」，但其實呢張相，陳嘉桓早在3月時已經post過一次，事隔大半年再一次當新post出，似乎真係有啲喻意。

陳嘉桓今日在IG上載的霓虹光管合照。（ig圖片)

此外，陳嘉桓在IG Story亦上載了張敬軒《愛情寄生族》嘅部分歌詞「如果消失能令你息怒，我可以迴避到避世島」，以及電影《婚姻故事》劇照，照片中寫有「就算愛他再沒意義，我今生仍會愛著他」，睇怕陳嘉桓今年應該無咩心情過聖誕節……

但其實張相早在3月時佢就已然po過，到底再一次當新PO出是否有暗示呢?