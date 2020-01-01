洪永城想再拍《走過烽火大地》　唔要拍檔求單飛：驚為搶焦點嗌交

洪永城周三（1日）到馬場出席「好運1月1」賽馬日活動：「2020年1月1號睇下自己好唔好運氣，問咗啲馬主拎Tips，睇下可唔可以贏到少少；覺得自己今年1月1就有活動應該幾好運，係件幾開心嘅事。」

談到2020年會偏向演技還是做主持人方面，洪永城就說要聽從公司安排：「最緊要就係忙碌、把握機會，令自己冇時間休息！」洪永城說到2月到7月將會拍攝新戲；至於旅遊節目，他也有幾個想去的地方：「有樣講咗好多年都未實行到，希望《走過烽火大地》繼續，究竟五、六年之後中東地方有啲咩唔同，可能觀眾會有一番新感受。」問到會否想要一個拍檔，他說：「咁危險嘅地方無謂累其他拍檔，住沙漠又有蠍子走嚟走去，周圍又揸住機關槍，唔好嚇親啲女仔。（男拍檔？）未諗到喎，我驚男士會嗌交，因為搶Focus，我自己一個做就OK。」

電視劇《丫鬟大聯盟》正在播出，洪永城說未試過挑戰以古裝劇的少爺角色，說對白的腔調亦頗有挑戰性。（梁碧玲攝）

新一年問到洪永城會否有與女朋友梁諾妍結婚的計劃，他回應道：「的確係持住開心、幸福嘅步伐，如果有消息再同大家講。（女朋友有催婚？）暫時未有，但我哋有諗過同居呢個方案，希望朝住呢個方向，至少試一試，睇下大家各方面嘅優缺點。」

洪永城新一年在社交媒體寫道：「繼續努力學習，為咗將來可以揀自己鍾意做嘅嘢。」原來這是他的座右銘。（梁碧玲攝）