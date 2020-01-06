【黃金有罪】34歲劉芷希有超性感演出　自覺起步較他人遲：好擔心

劉芷希（Kimmy）在周一（6日）出席TVB新劇《黃金有罪》宣傳活動，她接受《香港01》訪問時，表示對飾演舞女以及當中的性感演出，感到很大壓力。這次她在新劇《黃金有罪》戲份也算多，而且有挑戰性，當中有兩場喊戲和一場跟Ben的親熱戲，第一天開拍就要對住阿蕭「爆喊」，所以那段時間很大壓力，更爆晒瘡！

Kimmy的新面孔為觀眾帶來新鮮感！（陳順禎攝）

Kimmy指在劇中也些性感演出，她說：「但係我啲性感就係比較為生活所迫嗰啲，唔係真係性感到自己好願意嗰啲嘅。有啲cool cool哋，好冷豔咁，唔係好cheap嘅性感。」而她很期待這個角色會讓觀眾留意到她。來自馬來西亞的Kimmy一開始是做Model出身，後來索性來香港發展，剛巧又有機會加入TVB。



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Kimmy自言拍《黃金有罪》時承受的壓力也不少。（陳順禎攝）

現年34歲的Kimmy在3年前加入TVB，被問到會否擔心起步較遲，她坦言：「好擔心，因為我始終年紀都比較大啲，起步都比較慢啲，同埋我選美都唔係TVB嘅選美，係出面嘅珠寶小姐，經驗又唔係好多，廣東話都有啲口音，因為我喺馬來西亞土生土長，所以都好擔心，希望觀眾可以留意到我！」外界會覺得一來新人在TVB的收入會否不夠？Kimmy就指經濟狀況上OK，「因為我喺香港都冇親戚，我都冇同親戚一齊住，我好慶幸嘅係我屋企人都OK，即係唔使我去照顧佢哋，我主要係照顧到自己嘅生活咁就冇問題。」