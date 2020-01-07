【黃金有罪】姚子羚揭福利圖之謎　最美水著原來出自姊妹手

姚子羚（Elaine）周一（6日）出席TVB新劇《黃金有罪》活動，做女主角的Elaine形容今次角色的性格是勇往直前而且單純。後來因緣際會下，認識了劇中的男主角張兆輝，其後發展感情線。原來Elaine是第一次跟輝哥合作，她指未合作前也擔心對方會否好嚴肅，「但當真係同佢合作過之後，會發現佢係一個好窩心嘅人。」事關拍劇的時候，剛好是Elaine的生日，輝哥竟然為她慶祝生日，令她大感驚喜。

第一次跟輝哥合作，Elaine大讚對方好窩心！（陳順禎攝）

早前Elaine病了一場，感染了甲型流感。本來她以為只是普通傷風，怎料一直高燒不退，到醫院檢查發現患甲型流感，最後平安夜跟「胡說八道會」一班好姊妹的約會也去不成。但她笑言：「有時可能上天要叫你好好休息啦，之前都辛苦咗一段時間。」雖然Elaine已經完全痊愈了，不過她覺得現在的病毒太厲害，所以她會好好保重身體，「我自己而家就日日飲維他命C啦，都會食supplement，同埋出街我都會戴返個口罩。」

Elaine在劇中飾演女主角，有不少內心戲。（陳順禎攝）

早前Elaine跟「胡說八道會」好姊妹胡蓓蔚、胡杏兒、李施嬅和胡定欣到馬爾代夫旅行兼影靚相，吸引一班粉絲讚好。她透露原來她們幾個的合照是由當地攝影團隊操刀，不過她的單人照就主要由胡蓓蔚和胡定欣拍攝，她還點評兩位「御用攝影師」的作品，「Nancy（胡定欣）嗰啲你會見到係比較moody啲嘅，佢有時可能會out out哋fo，Paisley（胡蓓蔚）就影一啲泳衣照、靚女相，佢就好拿手。」Elaine更爆兩位好姊妹幫她影相影到自己都曬傷了。被問到她們會否有些新搞作，原來她們有一個好念頭！Elaine大爆：「嚟緊睇吓會唔會有機會『胡說八道會』某幾個女仔可以一齊賺下啲錢！可能我哋會唱啲Annual Dinner。」有機會的話，她也想跟好姊妹一同搞個演唱會！

Elaine的唯美靚相原來由兩位好姊妹操刀。（Instagram@elaine_yiu）

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