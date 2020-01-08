張栢芝感恩作為3子之母：做媽媽是我一生的事業

張栢芝與謝霆鋒離婚後，獨自撫養兩個兒子，2018年秘密誕下幼子，她早前在微博直呼：「擁有三個仔，我很幸福！」雖然謝霆鋒有付高額的贍養費，不過張栢芝近年依然拼命工作，經常赴內地參與不同的演出，但孩子們在香港返學，為了給予他們安全感，她經常即日來回內地與香港，只為在兒子睡前說一聲「晚安」，母愛真的很偉大。

張栢芝獨力撫養3個兒子，雖然辛苦，但她仍然覺得好幸福。（微博圖片／張栢芝工作室）

張栢芝早前在社交平台上載了一條短片，回顧2019年，主要圍繞對於作為母親的感受和責任，她說：「2019年，我39歲，擁有3個可愛的細路仔，演員是我的工作，而媽媽是我一生的事業。」然後她指出香港與北京的距離，有2475公里，飛行時間3小15分鐘，在無數的早晨，當孩子們還在睡覺，她已經搭飛機離開香港工作，「『空中飛人』是我的日常，但我每晚睡前都會盡力趕回去，親口跟他們說一聲晚安，這是我一直努力，給了孩子們的安全感。」母愛真的很偉大！

張栢芝為了孩子們，甘願做「空中飛人」，盡力趕在他們睡前回來香港，只為說一聲晚安，給予孩子們安全感。（IG圖片／cecilia_pakchi_cheung）

「我曾經上過高峰，也曾跌落谷底，跌跌撞撞，我終於學會放慢腳步，用心感受生命中平凡的幸福，BB的笑聲哭聲，都是生命給我的饋贈。」回顧過去的經歷，令張栢芝更懂得感恩和細味生活。近年張栢芝頻頻返內地賺錢，經常在不同的綜藝節目上看見她的身影，當中更有一些玩命的極限運動節目，完全唔錫身，張栢芝一邊為事業搏殺，但同時沒有忽略照顧3個仔，為了孩子們，甘願再辛苦一點也要即日來往內地香港。只有為人父母的，才明白為了孩子，可以作出多大的犧牲。