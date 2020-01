日本模特兒水原希子近日到峇里烏布旅行,說到峇里就不得不提它的大自然風光,水原希子似是很享受與大自然相處的時光,頻頻在個人社交媒體分享遊玩期間的片段。在水原希子分享的片段可見她穿着泳衣置身於大自然中暢泳,並寫道:「My favorite pool in the whole world(在全個世界中我最愛的泳池)」、「So many beautiful moments in Ubud!And lot of coconut(在烏布有很多美麗的瞬間!還有很多椰子!)」欣賞靚人靚景的同時,網民亦紛紛稱讚水原希子的完美身材;連造型師Anna Trevelyan也忍不住留言:「You are perfection(你是完美的!)」