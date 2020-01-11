莊思明公審國泰空姐唔借筆　家姐莊思敏：只能夠講佢唔夠冷靜

農曆新年快到，莊思敏今日（11/01）出席活動時接受《香港01》訪問，說自己正在為新年行程而煩惱。她說：「因為而家拍緊《香港愛情故事》，要同劇組度期，唔係嘅話就得三日，唔知去得邊。」皆因他的新男朋友是台灣人，爸媽則是馬來西亞人，新年要兩邊走實在令她頭痛。 另一方面，近日妹妹莊思明的「借筆風波」引來不少網民討論，莊思敏則回應說：「唔能夠話佢錯嘅，只能夠講佢唔夠冷靜，有時啲嘢自己知咪算囉。」

莊思明呢次真係衝動咗。(IG@lisa_chng)

莊思敏續說：「喺網絡世界係牽涉太多人，一人一句嘅時候邊可以解釋咁多，好容易因為文字演繹而令人誤解，所以我就用佢講：『要輕鬆啲處理。』」不過網民斟酌點似乎不是她投訴空姐，而是她公開機組人員名單。莊思敏回應說：「我都知大家對呢樣嘢好關注，我哋都有問過專業意見，首先個行為係冇犯法，因為份文件唔係牽涉好多個人私隱，當然喺法律上冇犯法，亦唔代表呢件事係應該做，因為個Crew list係內部文件，所以都唔應該公開傳閱。」

莊思敏應該Crew List不應該應該公開傳閱。（葉志明攝）

莊思敏續說：「一個普通市民Post出嚟，未必咁多人睇到（影響咁大）。佢都問：『點解人哋Post得，我就唔得？』咁梗係啦，因為你係莊思明吖嘛，佢係一個公眾人物就唔可以傳嚟傳去（或公開）。」問妹妹莊思明有否道歉？莊思敏回答：「以我所知佢喺網上平台就道咗歉，佢呢幾日都知要冷靜，唔好再拗，下次再有呢啲情況都唔好再公開人哋個Crew list。」問會不會考慮送支筆給莊思明？莊思敏笑說：「我都有同佢講：『不如送一打筆畀你，喺每件褸都擺支筆，咪你出街就一定有啦！』希望大家都原諒我妹妹啦。」