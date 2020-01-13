【晚吹】前空少爆機艙鬼故：機員休息室啲燈突然熄晒

網上有唔少空姐分享嘅靈異故事，不過地點太多數都係發生喺入住嘅酒店，最新一集《晚吹 總有一瓣喺左近》，搵嚟曾經任職空少嘅嘉賓雨橋分享機艙嘅靈異故事，連幾位節目主持人都大感好奇。

雨橋表示每架飛機都有獨有嘅編號，而其中一架係特別出名猛鬼：「我哋上機後要做設備檢查，有次我同事喺crew bunk檢查時，或者係因為剛入行關係，所以佢就著晒crew bunk所有燈，到佢檢查完氧氣樽時，個櫃一閂埋，整個crew bunk嘅燈都熄晒，佢當時以為其他機組人員熄，冇特別留意。之後，佢喺crew bunk休息時，一直聽到有人玩窗廉，嬲嬲哋拉開睇下咩事，發現冇嘢喎，連聲都無埋，但一閂返埋又會不停咁聽到聲；休息完之後，佢落返去做嘢，突然聽到有人拍波，仲要喺J Class（商務艙），之後聽到小朋友嘅玩耍聲音，但奇就奇在，整個商務艙都冇小朋友。」雨橋表示，該名同事之後有問其他工作人員曾否將在起飛前將crew bunk嘅燈關掉，但對方就話完全未有掂過……

《陰魂嚇機》以飛機上的幽閉恐懼及冤魂作祟為題材。(劇照)

講完機艙，雨橋再分享酒店嘅靈異經歷：「分別係兩位同事入住過嘅同一間酒店房，有一位坐喺床邊時突然郁唔到，跟住佢就望到電視中嘅有兩個影喺佢側邊。另外一個同事之後亦都入住同一間房，佢準備睡覺時，將床頭兩邊嘅燈都熄咗，點知熄完其中一戔燈自動著返，佢無理照瞓，瞓到一半聽到洗手間有嘢跌落地；呢位同事之後瞓唔著就開始玩手機，睇返喺房嘅自拍照時，佢發現其中一張入面嘅畫像左右調轉左，佢隨口就講句：『咁叻你整幅畫調轉呀』一講完，幅畫就跌咗落地。佢即時打比同事，問可唔可以share room，去到同事房時，又係一熄燈，其中一戔燈自動著返。」

機艙靈異經歷逐格睇