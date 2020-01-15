【黃金有罪．劇透】姚子羚陳瀅搵返親父　發現驚人真相要脫離關係

TVB劇集《黃金有罪》上回講到木桐（張兆輝飾）目睹當警察的永杰（何廣沛飾）與黑道有來往，實情是永杰被上司逼要同流合污。木桐得悉乃隆（彭懷安飾）、黑幫馬騮（陳志健飾）等人的關係，建議昊峰（黃智賢飾）接手收樓一事，昊峰交由木桐全權處理。木桐成功向永杰套料，再告知永進（蕭正楠飾）其弟的處境，希望永進拍下馬騮的犯罪證據。永進為救永杰，決定以身犯險。永進、帶喜（洪永城飾）和小虎（何遠東飾）想盡辦法接近舞小姐莫莉莉（劉芷希飾），弄出連番笑話，最後才得知原來大戶只會向女侍應提供可靠股票貼士，三兄弟苦無辦法之際，敏婷（陳瀅飾）自薦到夜總會當女待應。

永進要拍下馬騮的犯罪證據。（電視截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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敏婷到夜總會當女待應，想盡辦法接近大戶，誰知敏婷卻搞錯對象，弄巧成拙。敏晶（姚子羚飾）積極進修，並感激柱國（張達倫飾）一直義務為她溫習。敏婷被利誘客串當舞小姐，竟遇上失蹤父親，三母女終識破父親的真面目，決定與他脫離關係。

三母女終識破父親的真面目，決定與他脫離關係。（劇照）

另一邊廂，永進與永杰為調查馬騮與乃隆的毒品交易詳情，遂求在傳呼台工作的敏晶幫忙，敏晶無奈答應。毒品交易當晚，柱國找到毒品調查科的嚴警司襄助打擊罪犯，眼看快把馬騮及乃隆一網打盡之際，嚴警司卻遭上頭終止拘捕行動。