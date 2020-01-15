【多圖】台灣正妹從地盤工人變網紅　林珈伊成「宅男女神」

很少女生會選擇當搭棚工，始終在體能上要求也比較高，不過就有位台灣的女生選擇在地盤工作，她就是有「最美地盤工」之稱的林珈伊，她在2015年因為Man爆職業和甜美外表的反差而爆紅。5年過後，原來她已經是一位在IG坐擁40萬粉絲的網紅，而且外表打扮更吸引，令她再次成為網民的熱話。

林珈伊靠自己努力掙錢。（Instagram@kids_be）

5年前的林珈伊只有18歲，她曾當過一段時間的工地搭棚工人，當時她覺得「這份工作對當時才18歲女生來說是這麼吃力、勞累」，每天汗流浹背，就像用「汗」在洗澡，但原來她是為了自給自足之餘，也想賺錢養家人，帶家人去玩。她說自己愛開手排貨車、推高機、愛重型電單車，更說︰「男生能做的事情，女生也做得到」非常厲害。而且她不是只會說，工作能力連前輩都稱讚，以致當時的她成了網絡熱話。

現時23歲的林珈伊，常常在IG放福利圖冧粉絲。（Instagram@kids_be）

不過，19歲時她轉做服飾店店員，卻遇到不少冷言冷語。很多酸民開始指她是靠臉上位，或者對她作出人身攻擊，但她都一一走過，並沒有太在意這些說話。近來有人再找出她的IG，原來她已是一個有40萬粉絲的網紅，會做模特兒的工作，也會上綜藝節目，她在IG不時分享大量性感福利圖，樣子非常甜美可人，清麗脫俗，更會打扮的她比以前更美了！

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