阿Sa蔡卓妍曬新寵成貓奴一族　無名指戴戒指疑似已秘婚

蔡卓妍（阿Sa）同百億太子爺男友石恆聰（Anthony）拍拖近三年，一直感情穩定。近來兩人屢傳婚訊，去年年底更傳出阿Sa秘密懷孕。雖然阿Sa否認傳聞，但不少粉絲都好期待他們早日拉埋天窗。昨晚（17日）阿Sa在IG曬出愛貓照，被發現無名指戴着疑似婚戒，引來外界猜測她與男友已經秘密結婚！

蔡卓妍（阿Sa）介紹愛貓叫「嚦咕」，相當精靈可愛。（IG@choisaaaa）

現年37歲的阿Sa與百億太子爺男友石恆聰拍拖近三年，一直感情穩定。（IG@choisaaaa）

相中阿Sa抱着愛貓，介紹牠叫「嚦咕」，不少網友都留言大讚貓仔好精靈、好可愛，但就有眼利的網民發現阿Sa的無名指戴着戒指，懷疑她與Anthony已經結婚，不少粉絲紛紛送上祝福！

有眼利的網民發現阿Sa無名指戴着戒指，引來外界猜測她與男友石恆聰已經秘密結婚！（IG@choisaaaa）

雖然未知消息真定假，但其實雙方一早已經見過家長，更表示已認定對方為終身伴侶。去年阿Sa爸爸生日時，Anthony都有高調現身未來外父壽宴，他更主動搭Sa爸膊頭影合照，可見相處融洽！

石恆聰（左二）主動搭未來外父（左一）膊頭，阿Sa輕挨着男朋友，石恆聰已經成功融入蔡家。（IG圖片／strawberry_yeung）

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