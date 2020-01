深受網民喜愛的白雲又大派福利,她昨晚(22/1)在IG上載了一張穿上紅色連身泳衣在泳池邊曬太陽的照片。白雲閉起雙眼、雙手優雅地舉起,樣子看上去非常享受。白雲完美Carry紅色連身泳衣,大曬白滑肌膚和纖腰,網民一湧而上瘋狂畀Like和心心眼。這張靚相原來是白雲拍攝YouTube短片時的幕後花絮:「Behind the scenes,謝謝去YouTube 看《雲游四海Take the plunge with Snowy 》的你們。」在白雲的YouTube頻道中,有很多她穿上泳衣潛水的片段,網民必定大飽眼福。

白雲閉起雙眼、雙手優雅地舉起,非常享受。(IG/ @snowybai)

點撃睇更多白雲福利照: