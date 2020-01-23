翁虹騷超凍齡近照　同框12歲女兒遺傳強大基因吸網民關注

現年51歲的翁虹是亞姐冠軍出道，美貌自然是不容置疑。近年她主力在內地發展，日前她在社交平台上載跟老公劉冠廷和女兒劉蒔（Crystal）的合照，大曬幸福之餘，也令網民驚呼她和先生的強大基因真厲害！

Crystal遺傳了父母的優良基因。（微博圖片@翁虹）

翁虹在微博貼了多張他們一家三口的照片，可見他們好幸福，她又留言寫道︰「結婚紀念日不是兩個人，是三個人在過，沒有豪華餐廳沒有美酒佳肴，只有街邊大排檔小吃，但無損該有的幸福感！其實幸福就是這麼簡簡單單，只要你用心體會去經營！劉先生︰請多指教，劉小姐︰請多關照！」照片的Crystal眼大大，臉型跟媽媽好相似，是個小美女！粉絲們大讚Crystal遺傳了父母的良好基因，同時也盛讚翁虹凍齡有術。

翁虹本人也Keep得超好。（微博圖片@翁虹）

翁虹在1989年選亞姐得到冠軍，其後在亞視拍劇，90年代後期開始到無綫拍劇，廣為人知的作品有《金裝四大才子》和《大唐雙龍傳》等。她在2003年跟美國大西洋賭場副總裁伍偉傑有過一段兩年的婚姻，2007年跟做專業健身管理師的現任丈夫結婚，婚後生活美滿。粉絲們支持他們，親暱的稱呼Crystal為小水晶，更有為她開設粉絲專頁，相當厲害。

Crystal小時候也很可愛。（微博圖片@翁虹）

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