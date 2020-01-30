【黃金有罪．劇透】陳自瑤為求報復　酒醉下竟然同洪永城發生關係

無綫電視劇《黃金有罪》上回講到明月（陳自瑤飾）無意中發現昊峰（黃智賢飾）與莉莉（劉芷希飾）來往，帶喜（洪永城飾）卻出面充當是莉莉男友，才令明月稍為釋懷。經此事後，昊峰更信任帶喜。岳泰（林韋辰飾）對敏婷（陳瀅飾）一見鍾情，對她展開追求。二人來往甚密，帶喜發現敏婷搭上岳泰後，心裏不是味兒，卻又無法阻止。木桐（張兆輝飾）以報答敏晶（姚子羚飾）為公司付出為理由，替她繳付新居首期，敏晶感激木桐助她達成心願。敏晶即將搬走，永進（蕭正楠飾）心中忐忑。昊峰與帶喜密謀向岳泰報復；永進向帶喜套料，木桐得知他們計謀，決定與岳泰聯手對付昊峰。

沈岳泰跟唐昊峰對立。（電視截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

【黃金有罪】劇中演員中期評核 張兆輝姚子羚之外仲有一位好抵讚

【黃金有罪】愛懷舊風泳衣女星 除咗姚子羚仲有邊個愛着一件頭？

下回講到昊峰沽空岳泰的股票賺大錢，意氣風發，帶莉莉到俱樂部，卻遇到明月，與她大吵一場。明月為報復昊峰，酒醉下與帶喜發生關係。敏晶一家搬到新屋，永進萬般不捨，感覺與敏晶越走越遠。

明月為報復昊峰，酒醉下與帶喜發生關係。（劇照）

木桐與岳泰反敗為勝，昊峰被迫將持有的唐發股份讓給岳泰，帶喜亦因此失去工作。明月墾求淑美（梁舜燕飾）出手幫助昊峰，昊兒（甄詠珊飾）暗中向淑美提出條件。昊峰被昊兒逐出公司，向明月發洩怒氣，明月要求離婚。昊峰怒極找帶喜算帳，卻於此時遇上木桐，二人互不相讓。