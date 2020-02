崔碧珈(Anita)與吳浩康分手後似乎已情傷初癒,一個人的生活依然過得好好,最近她就獨自飛到洛杉磯修讀演藝課程,還於IG更新自己在當地的最新情況。呢日她放學後就去了泳池曬太陽,穿上火紅色一件頭超Deep V泳衣的她,性感非常。她留言表示:「Life is like a swimming pool,you dive into the water,but you can't see how deep it is. 今日洛杉磯差唔多有30度,放學之後去咗曬太陽。」

崔碧珈放學後去了泳池曬太陽。(ig@anitachui)