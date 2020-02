《3日2夜》女主播陳婉衡(Alycia)擁有出眾完美身材無人不知,經常在IG出Post大騷本錢,令一眾宅男目不轉睛,而女士們看到更添妒忌。不過今日(4/2)Alycia不忘在IG發文貼相,公開擁有小蠻腰的秘密:「靜靜雞話你知,Sometimes Iwear waist trainers to the gym for tighter abs」,原來Alycia每次去健身房Keep fit ,都會穿上時下流行的束腰帶,幫助收腹減肚腩,有網友大讚神器:「不得了」。

原來神器 是束腰帶。(IG@_alyciac)

陳婉衡(Alycia)出名身材好。(IG@_alyciac)