林鄭一句說話令口罩貴過黃金？　鄭敬基暗諷：大大提升經濟

香港受新型冠狀病毒侵襲，全球不斷有增新個案病例，而今日（4/2）醫管局確認一名感染武漢肺炎39歲男患者，因病情惡化，今早在瑪嘉烈醫院病逝，成為香港首宗死亡個案。特首林鄭月娥今日舉行記招時未有戴上口罩，她承認在內地及全球採購口罩不成功，基於口罩供應有限，故此下達指令要求官員慳啲使，如未符合條件而戴上口罩的官員：「戴咗都會叫你除返落嚟」。

因一罩難求，市面有高達1780港元一盒50枚口罩出售。（facebook圖片：鄭敬基 Joe Tay )

林鄭此話一出，藝人鄭敬基即時於社交平貼出市面多款日本口罩價格，發現其中一款日本製3D口罩30枚售價1380港元，而另一款50枚售價高達1780港元，他發文似有暗示話：「多謝政府一句「採購不太成功」，即大大提升經濟和供應。行政長官林鄭月娥出席行政會議前表示，全球正採購防疫物資，口罩相當缺乏，由於全球供應緊張，採購不太成功，故必須謹慎使用口罩，認為有空間壓縮戴口罩做法，認為政府應「帶頭做」，除非生病、在前線服務，否則「戴咗都要除返」，冀傳媒採用同樣做法。