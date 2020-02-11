【武漢肺炎】劉俊謙舞台劇《我們最快樂》取消：希望大家可以諒解

新型冠狀病毒（又稱「武漢肺炎」）持續在社區擴散，香港演藝界幾乎「全面休業」，多項活動延期、取消，或者改變方式舉行，「第39屆香港電影金像獎」原定周三（12/2）公布提名名單的記者會，現已改為以電郵發布，而「第48屆香港藝術節」，日前更公布所有演出悉數取消，當中受影響的，包括由莊梅岩編劇、黃龍斌執導的舞台劇《我們最快樂》，農曆新年假期之後仍然積極綵排，如今演出無期，劉俊謙和游學修兩位男主角均在個人Instagram發帖，表示無奈和可惜。

原定於2020年2月14日至28日公演的舞台劇《我們最快樂》，合共16場，由莊梅岩編劇，這是她相隔8年後再次為藝術節創作，至於導演一職則由黃龍斌負責。讀過故事大綱，情節懸疑，乍看有點莊梅岩經典作《聖荷西謀殺案》的影子，而官方資料更指明此劇會有不少暴力與性愛場面。（香港藝術節提供／Michael CW Chiu攝）

游學修飾演年輕游泳教練阿生，跟劉俊謙飾演的Philip本來關係穩定，直至遇上張錦程飾演的大律師Neil，彼此關係不再一樣。（香港藝術節提供／Keith Hiro攝）

劉俊謙在帖文中向廣大觀眾致歉：「因應疫情的影響，香港藝術節將會取消《我們最快樂》所有演出場次。令你們失望，真的十分抱歉，希望大家也可以諒解。這陣子，最緊要好好保重身體，加油。」

至於游學修則坦言取消演出這一步是逼不得已：「我知道香港藝術節已經努力係疫症蔓延之下作出最好既安排，如此難得的態度係現今最值得尊重的，奈何始終要全部取消，希望若他日演出有期之時，我見到你地（哋）可以唔戴口罩逐個攬攬你地致謝，互相感染下啲溫暖！」

他又回應讀者留言指，劇組不是沒有想過用「留票延期」的方式代替取消演出，只是延期是否成事還看場地和演員檔期，牽涉因素複雜，更何況疫症不知道何時結束，相信取消並退票是當下最理想的做法，還望觀眾理解。

同門師兄弟張錦程與劉俊謙在《我們最快樂》有大量對手戲。（香港藝術節提供／Keith Hiro攝）

因為《我們最快樂》取消公演，主角之一的劉俊謙「忽然得閒」，日前與女友蔡思韵一同郊遊，更罕有發布至個人IG的限時動態「放閃」！（instagram.com/lauchunhim.terrance））

16場全部售罄 積極商討能否在暑假公演

而負責編劇的莊梅岩，透過WhatsApp回覆說，對於今次《我們最快樂》取消，情緒可以說由最高跌至最低：「因為一個月前，16場飛已經賣晒，我仲睇下有冇剩低嘅飛可以幫朋友買，不過唔成功。」但她認為，現階段健康遠遠比演出重要得多。

對於有指劇組台前幕後現正積極商討，看看能否在今年暑假公演，莊梅岩則表示：「Don't know yet！（仍未知道）」面對突如其來的空檔，游學修近日在Instagram開Live和粉絲交流，而劉俊謙則選擇跟女友蔡思韵郊遊，並罕有在Instagram限時動態公開合照「放閃」。《我們最快樂》是莊梅岩繼舞台劇《5月35日》後的全新創作，劇情圍繞一宗發生在同志圈的離奇命案以及三個男人，冀透過今次創作，探討同志世界裏的愛情、慾望、金錢、權力、嫉妒和誘惑，情節懸疑，乍看有其經典舊作《聖荷西謀殺案》的影子。

莊梅岩創作舞台劇《我們最快樂》 游學修認與劉俊謙拍拖艷福無邊

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