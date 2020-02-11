【黃金有罪．劇透】姚子羚再為張兆輝犧牲　與蕭正楠婚事告吹？

TVB重頭劇《黃金有罪》迎來結局篇，上集講到水敏婷（陳瀅飾）舉報榮木桐（張兆輝飾）和沈岳泰（林韋辰飾）作虛假交易，令濚木集團與尚業銀行被警方審查。但在開庭當日，木桐雄辯滔滔，終與岳泰無罪釋放。此時，廉署接獲泰益財務總行報告，正式立案調查濚木賄賂香港泰益高層一事，濚木股價更難翻身。木桐預料此事棘手，遂先安排海娜（楊卓娜飾）離港，與帶喜（洪永城飾）密謀對策。已加入廉署的永杰（何廣沛飾）協助柱國（張達倫飾）調查濚木一案，他不願相信木桐牽涉其中，欲先行調查真相。及後，柱國等廉署人員往找木桐。

二人最終無罪釋放！（電視截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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永進（蕭正楠飾）和敏晶（姚子羚飾）結伴回港，二人將要結婚。柱國於此時出現，邀請他們到廉署調查。永進心知敏晶依然維護木桐，沒有將真相告知柱國，還發現敏晶與木桐秘密來往，覺得他們仍有曖昧關係，甚是氣憤。

二人仍有仍有曖昧關係？（劇照）

二人婚事隨時告吹！（劇照）

而木桐洞悉永杰已察覺到滅蟲公司文件的端倪，欲利誘他隱瞞真相；永杰猶豫之際，卻被永進撞破。柱國發現滅蟲公司文件不翼而飛，永杰上司懷疑他包庇木桐，永杰百詞莫辯，實情是木桐利用其女友冰冰（丁樂鍶飾）使計偷走文件。永杰自知鑄成大錯，萬念俱灰……

何廣沛慘遭連累！（劇照）