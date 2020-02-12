50歲J.Lo日日做Gym練出完美翹臀　為身形出外用餐都自備健康小食

「籮霸」Jennifer Lopez（J.Lo）一向以豐滿翹臀而為人熟悉，近日她以超強姿態亮相第54屆NFL超級碗（Super Bowl），跟Shakira一起擔任中場表演嘉賓。穿上超性感半透視貼身連身衣的J.Lo凌空跳鋼管舞，表演長達8分鐘的勁歌熱舞完全冇氣喘，其Fit爆身材亦成為萬千觀眾及網民的焦點。不過要練到這副「最強Body」，J.Lo近年下了不少功夫！

現年50歲的J.Lo由出道至今完全沒有走樣，身材比起後生女還要Fit，由面到腳的緊緻皮膚都令女士們感到讚嘆。要達到這個效果，大家先要學習J.Lo的自律。她曾在訪問中表示，一日三餐都食得非常清淡，更謝絕任何含有咖啡因及酒精的飲料，除了避免進任何加工食品，更會挑選有機、新鮮及高蛋白質的食材。

J.Lo早前穿上了2000年出席格林美頒獎禮的超性感Versace晚裝，身材比20年前更Fit！（Getty Images）

J.Lo每天早上會喝一杯營養蛋白素奶昔，午餐一般就會吃三文魚及西蘭花，配上意大利青瓜和燈籠椒油醋汁沙律，而晚餐通常就會食雞肉或豬肉配藜麥。最重要的就是要每天都要飲夠水，在用餐及做運動前更加要飲大量的水，在做運動的時候就能夠令你感到更有動力，來達到更有效的消脂及爆汗效果，同時能夠排出身體毒素，皮膚都好啲。另外，有需要出外用餐時，J.Lo只會揀低脂菜式，更會自備生果、乾果和果仁等健康小食。

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自律過後就要學識堅持。熱愛跳舞的J.Lo會Keep住練舞，更會每日去做Gym，留意返係每日。要練出完美腹肌，J.Lo會做50下懸吊提腿、50下繩索捲腹、拿着鐵餅做50下仰臥起坐，做35次。想擁有翹臀的話，就要跟住J.Lo拿着啞鈴做弓步深蹲，相撲深蹲大腿、推蹬訓練、臀部上舉，做足32分鐘。另外，J.Lo都會進行拳擊、高強度間歇式訓練、瑜伽等不同類型的運動來為自己增添Workout樂趣。

最後，不是每個人能夠擁有的，就是有喜歡一齊做運動的另一半。J.Lo跟前職業棒球運動員未婚夫Alex Rodriguez經常結伴做Gym，更聘請同一個健身教練為兩人度身訂做不同的健身訓練。她在訪問中表示自己很喜歡跟Alex一起做Gym，感覺上就像兩人一起共患難般，這樣會令自己更加有動力去訓練：「我倆一起就像夢幻組合！」另外，J.Lo直言一切都取決於自己的心態，並指做運動能夠為自己帶來快樂，如果喜歡做一件事就要全力做到最好，就好似享受舞台表演一樣。