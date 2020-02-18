【法證先鋒IV】李施嬅拍劇要掂真實裸屍　睇恐怖片克服怕血恐懼　

TVB新劇《法證先鋒IV》日前開播，謝雪心在劇中飾演李施嬅的媽姐，二人早前作客TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，接受主播許文軒(Edmond)專訪，大談合作感受。

由李施嬅主演的新劇《法證先鋒IV》已經開播。（IG圖片／selenaleelalee）

施嬅在劇中飾演高級法醫醫生，需要記很多專業名詞，當中的台詞是她從影生涯中最難的一部。除此之外，怕血的施嬅更要面對真實裸屍，她說：「解剖嘅時候有好多裸體，真係好尷尬，全部都係真人，個個都淨係著條短褲仔，我仲要觸碰佢哋。」施嬅原本怕血怕睇恐怖片，為了這些解剖埸口，事前下了很多準備功夫，看了好多恐怖片去克服，非常敬業！

施嬅表示今次拍劇特別開心，因為劇中的感情線重點落在她和心姐身上，她說：「除了案件之外，仲有親情，我同心姐飾演嘅媽姐關係好難得，有埸好難演，仲好催淚。」Edmoond追問施嬅感情事，她坦言有適合的人出現，奈何她沒有時間發展感情：「呢一兩年喺我事業上有好多新嘗試，我有一個事業心，但你話有冇去識人，有冇人介紹，有冇Potential，係有！但係要有時間去培養感情先得，我呢一刻真係唔夠時間用，而且我都唔急，太想要一樣嘢通常都唔會發生，要嚟就會嚟。」

李施嬅在《法證先鋒IV》中與謝雪心的「感情線」最重。

而心姐亦為角色花了不少心思，她說：「今次為咗演活馬姐角色，自己特登自創口音，我爸爸係中山人，媽媽就係順德人，所以溝埋一齊講，因為冇講慣，所以都幾辛苦。另外，造型方面公司造咗一個假肚腩俾我著喺衫裏面，不過夏天出外景拍攝時就出晒汗啦！」