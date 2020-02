陳婉衡(Alycia)經常都毫不吝惜自己美好的身材,在IG上派福利。今日好又在IG上貼出自己去布吉旅行時拍下的比堅尼水着照,並寫道:「Heart is where the heat is at. (熱辣辣的天氣在哪裡,我的心就在那裡。)」除了有好姊妹簡淑兒留言畀Like外,黃建東也開玩笑的說:「唔准啊,仲係冬天咋。」而Alycia則回覆道:「所以我去了找夏天。」