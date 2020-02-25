明星豪宅竟然有海鮮魚缸？　黃聖依7500呎王宮建私家遊樂場極奢華

你夢寐以求的住所是如何的？有一個超大客飯廳招呼朋友、睡房有落地玻璃面向一望無際的大海，最好還有室內遊樂場。這一切對於小市民來說可能是天方夜譚，不過這些元素在明星的豪宅中就真實存在。為大家盤點5位明星的超豪住所。

何猷君早年參加內地真人騷《愛的時差》時，邀請了當時還是女友的奚夢瑤到訪香港豪宅。 （《愛的時差》官方圖片）

第一位是賭王何鴻燊公子何猷君。何猷君早年參加內地真人騷《愛的時差》時，邀請了當時還是女友的奚夢瑤到訪香港豪宅，令賭王豪宅曝光。豪宅地下客廳放了一部三角琴，旁邊放了多張賭王與四太梁安琪的年輕舊相。屋內還有小型吧檯、L型梳化，裝潢低調但奢華。

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第二位是黃聖依。黃聖依13年前嫁給巨力集團副總裁兼執行總裁、身家逾百億人民幣的楊子，成為了身家豐厚的少奶奶。2018年，她跟兒子安迪一起參加內地節目《媽媽是超人3 》，因擔心被指炫富而臨時買了一間約3,200呎的「蝸居」用作拍攝用途，有內地網民爆料說她有一間大約7,500呎的房子。

後來，安迪的祖母在節目中大方公開楊子的豪宅，外觀猶如是一間大型體育館，飯廳高10尺、飯桌可容納30人。豪宅內還有私家遊樂場，有碰碰車等機動遊戲。最誇張是因安迪冬天時想去滑雪，於是祖母就為他建了私人滑雪場。

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第三位是劉嘉玲。貴為影后的劉嘉玲不只演藝事業出色，副業亦經營得有聲有色，她曾在香港、北京和上海開設餐廳和夜店。劉嘉玲曾在IG上載了數張家居照，而地點正是她與梁朝偉在半山的豪宅。整間屋的裝修以歐式復古風格為主，客廳的水晶吊燈、暗紅色印花梳化、隨處可見珍貴的收藏品，令整體格局高貴典雅，充滿老上海的復古風情。

另外，劉嘉玲位於上海的豪宅更令人嘆為觀止。據知她當時以一億元人民幣購入上海外灘旁一間4,700尺、三房兩廳的房子。除了有室內泳池之外，屋內奢華裝潢有如藝術館，所有家具、擺設皆出自大師級匠師之手，做工十分精細，各式的收藏品襯托出濃濃的藝術氛圍。

第四位是周杰倫。周杰倫婚後以6.6億新台幣（約1.5億港幣)買入台北大安區一間超過9,500尺的豪宅，他還花盡心思豪裝住所。建築師將屋內的空中花園打造成360度零死角景觀台，豪宅大堂設計由義大利國寶級大師Lorenzo Tondelli打造，而6米巨型水晶吊燈以及石材雕刻均由義大利空運到台灣。

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第五位是徐菁遙（原名徐淑敏）。Suki於2009年嫁給飲食才俊黃浩（Kenny），他們一家在2016年搬入大埔比華利山價值四千多萬的4000呎豪宅。地下花園設有按摩池，還有私人蒸汽房。飲食界出生的黃浩透露因老婆喜歡吃三餸一湯，所以將廚房當成餐廳，更在家中設置海鮮魚缸，讓老婆可以隨時吃到在海鮮餐廳的餸菜。