新冠肺炎(武漢肺炎)下,不少藝人都鮮少出席公開活動,所以他們也傾向用舊相「呃Like」。無綫藝人朱智賢(Ashley)今日(27/02)就分享了一張水着相,一邊飲椰青一邊曬日光,十分之悠閒。帖文中她寫道:「Perfect vacation is sun and beach with a fresh coconut(最完美的假期是陽光、沙灘和一個新鮮椰青)」,不少網民留言大讚「性感女神」,不過就有人說:「第一眼睇以為你冇着衫」