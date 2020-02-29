【新冠肺炎】李居明公開救國終極抗疫法　世界級名導係關鍵人物？

玄學家李居明最近常常提供對抗新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）的奇招，包括「口罩加持法」、「口罩加持法加料版」以及「抄經平瘟法」等，其中最大迴響的絕對是呼籲各大電視台播動畫《龍珠》抗疫，引來大量網民、機構抽水。今日（29/2），李居明又再次出招，在商台節目《潮爆開運王》中，指出平息疫情要靠一個關鍵人物，但這位人物並非疫症專家或者主要官員，而是一名電影導演。

點擊下圖重溫「口罩加持法」要點：

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李居明在節目中說：「你發現疫症期間全世界有一個人最行運最開心，你哋個個綁住個口，佢就直情日日擘大個口笑到唔識收，嗰個人就係喺奧斯卡攞最佳影片嗰個韓國導演（奉俊昊）。」他指自己查完奉俊昊的時辰八字後，發現對方的八字全部是「龍」「雞」「牛」的組合，有助防疫：「應該拎佢行一個Round，全中國就冇疫症！」又指對方執導的《上流寄生族》「好睇極都未去到拎奧斯卡」，因為其八字是「酉、辰嘅合局加個丑」，所以最終能夠獲獎。

有網民聽完節目便覺得大師令他們大開眼界，但有人對「奉俊昊防疫法」不以為然，指方法如果有效，「點解韓國會愈來愈多人中招」。當然，風水命理非精密科學，信不信由你。

韓國名導奉俊昊執導的《上流寄生族》在第92屆奧斯卡金像獎中奪得「最佳影片」和「最佳導演」等四項大獎。（Getty）

《上流寄生族》中的富媽媽曹汝貞真心靚：