【小婦人】添麥菲查洛美封無死角靚仔　曾因髮型兼老土衣著出晒事

現年24歲的添麥菲查洛美（Timothée Chalamet），在新戲《小婦人》（Little Women）與金球影后茜爾莎羅倫（Saoirse Ronan）再度拍住上，電影上映後大獲好評，添麥菲在戲中舉手投足都殺死人，絕對是荷里活新一代上位男星。 而其實這位無死角法裔美國男演員，原來都有過不堪回首的歲月，當年一頭短髮的他，配上超失手的衣著，氣質跟現在比相差極遠。

現年24歲的添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）在新戲《小婦人》以一頭薘鬆捲髮示人，迷倒不少影迷。（《小婦人》劇照）

新戲《小婦人》（Little Women）由添麥菲查洛美、茜爾莎羅倫 (Saoirse Ronan)、愛瑪屈臣 (Emma Watson)等演員主演，故事講述祖（茜爾莎羅倫 飾）正要跟出版社老闆商討她的初稿作品，嘴邊掛著「我要主宰自己人生」的她，經常回想起她那個吵鬧但溫暖的家，四姊妹各有不同性格，在南北戰爭期間經歷戰亂、家庭、愛情的劇變，她們仍能在互相理解和支持下，勇於想像獨自的人生。祖與青梅竹馬泰迪（添麥菲查洛美 飾）的愛情故事，也觸動了不少觀眾的心，二人繼《不得鳥小姐》後再度合作都刷出了不少火花。

+ 7 + 6 + 5

添麥菲查洛美獲封無死角美男子

添麥菲查洛美這位靚仔上位男星，在新戲中以一頭中長的薘鬆捲髮，迷倒不少影迷，大讚他是俊俏程度達到，是位360度無死角美男子。

其實，添麥菲查洛美自2017年主演男同志電影《以你的名字呼喚我》（Call Me by Your Name）後，已在全球爆紅，更獲提名奧斯卡金像獎最佳男主角獎。

影迷大讚添麥菲查洛美是俊俏到，是一位無死角美男子，但原來男神都有過「黑歷史」。（《小婦人》劇照）

但原來這位男神都有過不堪回首的過去，這位身高182cm、身型高瘦的男生，最為人深刻的一頭浪漫曲髮，但原來在《以你的名字呼喚我》之前，他也曾經留了一頭俐落的短髮。但髮型就相當出事，一來不太適合他的面型，也突顯不了他的星味。而初出道時，添麥菲也曾經老套過，衣著打扮都曾有過不少失手作。

點撃即睇添麥菲的出事髮型及打扮：