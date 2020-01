【小婦人】添麥菲查洛美封無死角靚仔　曾因髮型兼老土衣著出晒事

現年24歲的添麥菲查洛美(Timothée Chalamet),在新戲《小婦人》(Little Women)與金球影后茜爾莎羅倫(Saoirse Ronan)再度拍住上,電影上映後大獲好評,添麥菲在戲中舉手投足都殺死人,絕對是荷里活新一代上位男星。 而其實這位無死角法裔美國男演員,原來都有過不堪回首的歲月,當年一頭短髮的他,配上超失手的衣著,氣質跟現在比相差極遠。

現年24歲的添麥菲查洛美(Timothée Chalamet)在新戲《小婦人》以一頭薘鬆捲髮示人,迷倒不少影迷。(《小婦人》劇照)

新戲《小婦人》(Little Women)由添麥菲查洛美、茜爾莎羅倫 (Saoirse Ronan)、愛瑪屈臣 (Emma Watson)等演員主演,故事講述祖(茜爾莎羅倫 飾)正要跟出版社老闆商討她的初稿作品,嘴邊掛著「我要主宰自己人生」的她,經常回想起她那個吵鬧但溫暖的家,四姊妹各有不同性格,在南北戰爭期間經歷戰亂、家庭、愛情的劇變,她們仍能在互相理解和支持下,勇於想像獨自的人生。祖與青梅竹馬泰迪(添麥菲查洛美 飾)的愛情故事,也觸動了不少觀眾的心,二人繼《不得鳥小姐》後再度合作都刷出了不少火花。

添麥菲查洛美獲封無死角美男子

添麥菲查洛美這位靚仔上位男星,在新戲中以一頭中長的薘鬆捲髮,迷倒不少影迷,大讚他是俊俏程度達到,是位360度無死角美男子。

其實,添麥菲查洛美自2017年主演男同志電影《以你的名字呼喚我》(Call Me by Your Name)後,已在全球爆紅,更獲提名奧斯卡金像獎最佳男主角獎。

影迷大讚添麥菲查洛美是俊俏到,是一位無死角美男子,但原來男神都有過「黑歷史」。(《小婦人》劇照)

但原來這位男神都有過不堪回首的過去,這位身高182cm、身型高瘦的男生,最為人深刻的一頭浪漫曲髮,但原來在《以你的名字呼喚我》之前,他也曾經留了一頭俐落的短髮。但髮型就相當出事,一來不太適合他的面型,也突顯不了他的星味。而初出道時,添麥菲也曾經老套過,衣著打扮都曾有過不少失手作。

