【法證先鋒IV．劇透】又有命案發生　李施嬅被炸至粉身碎骨？

《法證先鋒IV》第十五集劇透。

高安（黃浩然飾）知悉盲人攝影師卓亨（李龍基飾），當年曾於大山村一帶到處攝影，希望卓亨提供相關照片，惟卓亨指照片大多已遺失，保存的底片曾遭水淹發霉。法證嘗試修復底片，慧明（陳煒飾）因忙於其中，無法與立維（鄭子誠飾）出席重要晚宴，唯有找綺寧（康華飾）幫忙…高安從修復好的底片中，發現跟以喬（古明華飾）的口供出現矛盾。以喬被帶返警署調查，輝煌（譚俊彥飾）直指以喬捏造口供以圖掩飾真相，以喬卻堅決否認。高安從舊資料中找到有力證據，為案件帶來曙光。高安欲在敏莉（鄭希怡飾）離港前再見一面，惟敏莉已提早離去。高安閱畢敏莉留下的字條後，心有所決…鄒浩（楊潮凱飾）滿心期待彩蘭（黎燕珊飾）接自己回家，然而彩蘭卻另有想法。鄒浩得悉彩蘭決定，向徐意（湯洛雯飾）提出一個請求。徐意因為彩蘭與鄒浩的經歷有所感悟，終向高安道出當年高善失蹤之事的實際內情…

徐意因為彩蘭與鄒浩的經歷有所感悟，終向高安道出當年高善失蹤之事的實際內情。（螢幕截圖）

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徐意道出當年自己在高善被拐時的所見所聞，並向高安坦白心情，高安聽後百感交集…女子盧巧瑩（陳嘉桓飾）被膠袋密封頭部，送院搶救後不治。高安、家希（李施嬅飾）綜合藥物化驗報告與驗屍結果，不排除是自殺，然巧瑩男友潘文亮（陳志健飾）堅稱巧瑩死於他殺，矛頭直指急症室醫生黃朗祿（陳俊堅飾）。慧明喜見綺寧積極裝備自己，並邀綺寧回家跟立維一起晚膳，但立維覺得不適，慧明著緊照顧，令立維決定再次向慧明求婚。

敏莉因工作會到台灣，高靖（朱晨麗飾）慫恿高安給敏莉驚喜，慧明亦指法證部會全力配合，高安哭笑不得。李秋（謝雪心飾）喜獲見賢（海俊傑飾）送贈新手機，家希得知後若有所思，二人間的尷尬似乎仍未打破…家希與朗祿出席記者會，向公眾交代巧瑩死因。翌日，家希與朗祿分別駕車到醫院途中，竟有無人機出現並當場爆炸…

又有兇案發生！（螢幕截圖）

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