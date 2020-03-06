【流行都市】安德尊串廚師Annie孤寒　主持節目變搗亂

TVB節目《流行都市》經常邀請廚藝專家教觀眾煮簡易菜式，因應新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）肆虐本港，廚藝專家黃婉瑩（Annie師傅）就教大家煮「黃金葡汁四蔬」來增強免疫力。不過網民的焦點就落在主持安德尊（大王）身上，全因他在下廚時頻頻爆出金句，令Annie師傅和主持劉彩玉、吳天佑，焦浩軒都冇佢符。

大王爆出多句金句，令Annie師傅和劉彩玉都冇佢符。（《流行都市》影片截圖）

安德尊寸Annie師傅孤寒

一開始，Annie師傅簡單介紹材料，包括白色的叫椰菜花、綠色的就是西蘭花，大王突然說：「你應該問一問天佑呀頭先！」疑似嘲諷現年27歲的新晉主持吳天佑，Annie師傅立即說天佑當然識分這兩種菜。材料準備好要汆水，安德尊非常心急，想將所有材料一次過倒落熱水，Annie師傅出手阻止並說是有步驟的。

接着Annie師傅將菇粒放落鑊炒，吳天佑問：「使唔使揀鹽味牛油再香啲？」安德尊隨即向着天佑說：「你過嚟呀！你過嚟呀！咁多問題！」Annie師傅解釋選用了法國牛油，非常香口，安德尊又質疑她為何不將全部牛油放落鑊：「你孤寒啫，靚牛油。」材料汆水之後，安德尊問吳天佑覺得他們合作如何？天佑反駁：「有啲亂囉，大王你，心急呀。」

點撃睇安德尊與其他主持互動：

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來到最後的整葡汁環節，Annie師傅加了薑黃粉、椰汁等，吳天佑問：「落忌廉得唔得？」Annie師傅笑言太貴，安德尊隨即說：「富家子弟真係富家子弟！我唔係富家子弟啫，都知道啲嘢。」及後安德尊幫忙拿起鑊子，Annie師傅直線抽擊：「你今次最有用。」Annie師傅說，整葡汁不用加芝士粉，但在旁看着的焦浩軒，突然「衝出來」提議可加芝士粉在葡汁上面，結果安德尊立即「開火」：「唔加梗係有佢理由，你問埋啲全部廢問題！」場面一度尷尬。整個煮食環節全長10分鐘，未知安德尊是否刻意製造氣氛，才如此不留情面的諷刺拍檔，網民就覺得整個過程充滿火藥味，更直言大王是廚師的「天敵」。