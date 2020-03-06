郭富城未平伏喪母之痛IG發長文悼念：仍未能接受妳已經離我而去

天王郭富城（城城）母親日前離世，城城在喪禮上神情哀傷，雙眼更哭出血紅色，可見他仍未能平伏喪母之痛。周四（5/3）郭母入土為安，城城在個人Instagram上載與母親的合照，書寫深情長文悼念亡母，坦言未能接受母親已經離去的事實。

郭富城在IG抒發對亡母不捨之情，聞者心酸。（IG圖片／aaronkwokxx）

小豬羅志祥留言安慰

城城上載了一張與母親生前的合照，他捧着一束花遞送給母親，他與母親的神情一致，笑得燦爛，母子情深，他寫道：「別了！我親愛的母親！雖然，我仍然未能接受妳已經離我而去的事實，但是理性上，我仍必須堅忍著心中的傷痛，全力為妳處理好喪禮一切的事宜。」城城抒發對亡母不捨之情，感激各方好友前來向她作最後告別。他又提到陪母親走最後一程時，原本是陰天天氣，但完成儀式後，天色突然放晴，「我相信是母親對我們作為子女，為她用心奉上的一切，她在天上帶笑接收。」

雖然萬般不捨，但城城亦無奈表示不得不放手，「由今天起，母親已經活在我的心中，繼續見證我的努力，和我的人生！」城城最後祝福大家健康平安。圈中後輩紛紛留言打氣，經歷喪父的小豬羅志祥倍有感受，他留言安慰：「哥，加油 ，媽媽ㄧ直會在。」

城城一向侍母至孝，去年1月在澳門舉行演唱會時，曾透露很擔心母親的健康狀況，更一度低頭嗚咽謂「冇媽媽冇我」，足見母親對自己的重要。郭母生前一直希望兒子早日成家立室和開枝散葉，城城於2017年以51歲之齡迎娶細22歲的方媛，先後生下兩名女兒Chantelle、Charlotte，令母親圓夢。

昨天城城送母親最後一程，哭得雙眼通紅，可見未能平伏喪母之痛。（梁碧玲攝）