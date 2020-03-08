【潮流日常】跟女星學做文青女神　從妝容到穿搭有方程式可循

近年大吹「文青女神」風，脫俗氣質更加耐看，同時又散發出一種獨特的清新韻味。攞獎攞到手軟的影壇新貴蔡思韵是近日上位的新任文青女神，前「可愛教主」楊丞琳近年亦大愛文青風打扮，不得不提的，還有移居台灣的蔣雅文，都是文青女神範例。

蔡思韵充滿文青氣質。（IG圖片／ceciliachoii）

文青女神是一個package，除了自身的氣質之外，亦需要外在的搭配來提升整體風格，從妝容到穿搭，都有一個方程式可循，想成為文青？留意以下重點：

一、妝容乾淨淡雅

文青女神大部份時間的妝容都是非常乾淨簡潔的，沒有誇張的眼影，多數時候只有一條幼小的眼線令雙眼看起來更加有神，充其量偶爾輕輕刷一下眼睫毛。唇膏也多選MLBB的顏色，貼近唇色的自然溫柔顏色。

淡雅的妝容更能突出氣質。（IG圖片／fongyuphoto）

+ 3 + 2

二、氣質突顯髮型

文青女神的髮型都傾向簡潔，短瀏海特別有標誌性，配貼耳短髮、長髮、長曲髮都很好看。另外all back 和清湯排面的中長髮也很適合強調清新氣質。

齊蔭短瀏海也是不少文青的標誌。（IG圖片／ceciliachoii）

+ 6 + 5 + 4

三、顏色簡約不花巧

文青女神穿搭走簡約、低調路線，整體造型多是大地色系或黑白灰再搭襯藍色的自然色系，舒服自在，感覺清新。

文青最愛樸素的大地色系，更顯氣質。（IG圖片／ceciliachoii）

+ 5 + 4 + 3

四、過膝裙與闊腳褲

文青一種生活的態度，帶一點慵懶不隨波逐流的特質，寬鬆的過膝裙與闊腳褲是文青至愛，突顯慵懶的感覺。

闊腳褲增添慵懶休閒氣息。（IG圖片／rainie77）

+ 4 + 3 + 2

五、漁夫帽或草帽

漁夫帽和草帽既能遮太陽同時亦是穿搭單品，又有一種親近自然的感覺，呼應文青的風格又能突顯氣質。

+ 2

六、幼框眼鏡

文青自帶清新氣質，又點少得平光眼鏡呢！金絲眼鏡框或膠框眼鏡更能提升書卷味。